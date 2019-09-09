Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyaret
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Bakan Selçuk'tan, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyaret

50 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

HDP il binası önüne geçen Bakan Selçuk, burada evlatları için oturma eylemini sürdüren annelerle tek tek görüştü.

Selçuk, annelerin ellerini tutarak, yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

Anneler Bakan Selçuk'a kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösterip, evlatlarına duydukları özlemi anlattı.

Selçuk'un, gözyaşı döken anneleri teselli etmeye çalıştığı görüşmede duygusal anlar yaşandı.

Bakan Selçuk'tan, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyaret

Halkların Demokratik Partisi, Ziya Selçuk, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:54 Kaynak: AA
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