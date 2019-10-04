Bakan Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından barınaktan sahiplendiği ve Bakanlığın bahçesinde bakımı yapılan "Pergel" adlı köpek ve öğrencilerle çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Selçuk, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pergel'le birlikte binlerce okulun kapılarını hayvanlara açtığını belirterek, "Hayvanları sev, onların haklarını bil ve koru, demek yetmiyor. Bir çocuk diyor ki, 'Siz de bizim okuldaki kedimizi görseniz.' Keşke görsem, keşke görsek. O zaman hiç demezdik bugün hayvan hakları günü diye." ifadelerini kullandı.

Selçuk, paylaşımında, bir süre önce barınaktan sahiplendiği ve Milli Eğitim Bakanlığının bahçesindeki kulübede bakımı yapılan "Pergel" adlı köpek ve öğrencilerle bir arada olduğu fotoğrafa da yer verdi.