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Bakan Selçuk'tan PISA değerlendirmesi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "PISA 2018'de OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını artıran üç ülkeden birisi olmamız, başarı yolunda en somut gösterge oldu.

Bakan Selçuk'tan PISA değerlendirmesi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "PISA 2018'de OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını artıran üç ülkeden birisi olmamız, başarı yolunda en somut gösterge oldu. Okullarımız arasındaki başarı farklarını azalttıkça listedeki yerimiz daha da yükselecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Twitter üzerinden, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, "PISA 2018'de OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını artıran üç ülkeden birisi olmamız, başarı yolunda en somut gösterge oldu. Okullarımız arasındaki başarı farklarını azalttıkça listedeki yerimiz daha da yükselecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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