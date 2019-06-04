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Bakan Selçuk'tan şehitlik ziyareti - İSTANBUL

32 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti.
Bakan Selçuk, şehitlerin mezarı başında dua okudu, kabir ziyaretine gelen şehit yakınlarıyla bayramlaştı, çocuklara oyuncak hediye etti.
Şehitliğe gelen aileler de Bakan Selçuk'un bayramını kutladı.
15 Temmuz Şehitliği, Çanakkale Şehitliği, Polis Şehitliği ve ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Şehitliğini ziyaret eden Selçuk, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoyun mezarı başında da dua etti.
Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Selçuk, şehit yakınlarıyla sohbet etti.
15 Temmuz şehidi Ömer Cankatar'ın ablası Zeynep Akarslan ile konuşan Selçuk, başsağlığı diledi.
Şehit yakınlarının konuşurken duygulandığı görüldü.
Bakan Selçuk'tan şehitlik ziyareti - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:18 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel
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