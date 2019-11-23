Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" paylaşımı
Son Dakika Politika Bakan Selçuk'tan 'Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" paylaşımı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi diyerek kutlayabilirsiniz.

Bakan Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi diyerek kutlayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Selçuk, Instagram hesabından eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı yaptığı paylaşımda, Öğretmenler Günü'nde hediyeden, çiçekten çok daha evla olan şeyin sevgi ve saygı olduğunu vurguladı.

Öğretmene yönelen şiddetin son bulmasını dileyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi diyerek kutlayabilirsiniz. Her türlü şiddetin önüne geçeceksek birlikte geçeceğiz."

Paylaşımdaki videoda Bakan Selçuk ve öğretmenler, "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" mesajını verdi.

Ziya Selçuk, Selçuk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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