Bakan Selçuk'tan tarladaki çocuklara sürpriz ziyaret - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan tarladaki çocuklara sürpriz ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz aylarında tarlada mesaiye başlayan tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz aylarında tarlada mesaiye başlayan tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ankara'nın Kalecik ilçesine bağlı Alibeyli köyündeki tarlalarda çalışan Şanlıurfalı ailelerin misafiri olan Bakan Selçuk, çocukların yaz tatilinde eğlenerek öğrenme ve tekrar ihtiyacını karşılayan "Arkadaş" kitaplarını da beraberinde getirdi. 81 ildeki eğitim yöneticilerinin, tarlalardaki çocukların eğitim sürecine destek olmak için sahada olacağını belirten Bakan Selçuk, " Türkiye'de bütün il müdürlerimizle beraber çocuklarımızı ziyaret edip bu kitapları dağıtmak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve büyük ölçekte bu çocuklarımıza eğitimsel olarak destek olmak durumundayız" dedi.

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
Mehmetçik'in başarılı "Yıldırım-2 Cilo" operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu

Mevsimlik tarım işçileri, hasat dönemiyle birlikte tarlalarda yoğun bir mesaiye başladı. Çocukları da bu dönemi ailelerinin yanında geçiriyor. Yaz tatilinin neşe ve rengini içinde barından birbirinden farklı pekiştirici alternatifler sunan Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitimde Fırsat Adaleti" anlayışıyla tarlalardaki çocukları da yalnız bırakmıyor. Çocukluk yıllarını köyde ailesine yardım ederek geçiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonunda Ankara'nın Kalecik ilçesine bağlı Alibeyli köyünün tarlalarında ailelerine eşlik eden Şanlıurfalı çocuklara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Çocuklarla sohbet eden Bakan Selçuk, ilkokullar için hazırlanan ve ücretsiz olarak sunulan tatil kitabı "Arkadaş"ı çocuklara tanıttı. Bakan Selçuk, çocuklara keyifli vakit geçirmeleri için satranç, mangala ve top da hediye etti.

"Eğitimde Fırsat Adaleti" anlayışıyla ulaşılamayan, dokunulmayan bir tek çocuğun kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Selçuk, 81 ildeki tüm eğitim yöneticilerinin başta "Arkadaş" tatil kitabı olmak üzere çocuklar için hazırladıkları pekiştirici yaz içeriklerini öğrencilere ulaştırmak üzere sahada olacağını söyledi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii, bizim çocukluğumuz tarımda ailemize yardım etmekle geçti. Burada da çocuklar aileleri ile beraberler ve özellikle büyük çocuklarımız ailelerine yardım ediyorlar. Küçükler oyun oynamaya devam ediyor. Burada birbirleriyle bazı yarışmalar yapıyorlar. Bu anlamda aslında bütün Türkiye'de çalışan ailelerinin yanında olan çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın eğitimsel ihtiyaçları var ve biz özellikle çocuklarımıza yönelik olarak daha önce hazırladığımız 'Arkadaş' tatil kitabı setlerini ve diğer Anadolu Masalları vb. birçok kaynağımızı çocuklarımızla paylaşmak için buraya geldik. Bunu bir örnek olarak gösteriyoruz çünkü bütün Türkiye'de, tüm illerimizde, il müdürlerimizle beraber çocuklarımızı ziyaret edip bu kitapları dağıtmak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve büyük ölçekte bu çocuklarımıza eğitimsel olarak destek olmak durumundayız. Bu çalışmanın bir parçası olarak da bugün buradayız ve çocuklarımızla beraber sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz."

Çocukların yaşayarak, deneyimleyerek öğrendikleri bu süreci küçük dokunuşlarla faydalı bir kazanıma dönüştürmek istediklerini belirten Bakan Selçuk, "Bir günleri nasıl geçiyor? Aileleri neler yapıyor? Tabii toplarken bazı şeyler öğretiyorlar. İşte 'bu acur mu' diyorum 'o acur değil' diyor. 'Ona hıtti denir' diyor; 'Acur şu...' diyerek gösteriyor. Sonra biberlerin hangisi toplanır, hangisi toplanmaz? Bunu anlatıyor. Bu anlamda da bütün ülkede, tüm milli eğitim müdürlerimizle beraber kaymakamlıklarımızın da desteğiyle çocuklarımıza erişim ve onların ihtiyaçları konusunda daha çok çalışma yapacağız inşallah. Burada olmak çocuklarla olmak çok güzel" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Ziya Selçuk, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan tarladaki çocuklara sürpriz ziyaret - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:32 Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 22:00 İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:38 Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
22:32
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
22:00
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 22:56:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk'tan tarladaki çocuklara sürpriz ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]