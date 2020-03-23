Bakan Selçuk'tan tartışmalı görüntülere ilişkin açıklama - Son Dakika

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Bakan Selçuk'tan tartışmalı görüntülere ilişkin açıklama
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili, "Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili, "Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün, üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
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