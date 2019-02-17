Bakan Selçuk'tan tematik liselerde kapasite artışı müjdesi
36 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin birbiriyle ilişkili üç meslek alanında eğitim vermesine imkan sağlayan düzenleme yaptık." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk
, "Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin birbiriyle ilişkili üç meslek alanında eğitim vermesine imkan sağlayan düzenleme yaptık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:00
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