Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan tematik liselerde kapasite artışı müjdesi

Bakan Selçuk'tan tematik liselerde kapasite artışı müjdesi

36 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin birbiriyle ilişkili üç meslek alanında eğitim vermesine imkan sağlayan düzenleme yaptık." dedi.

Bakan Selçuk'tan tematik liselerde kapasite artışı müjdesi, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin birbiriyle ilişkili üç meslek alanında eğitim vermesine imkan sağlayan düzenleme yaptık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:00 

Ziya Selçuk, Ekonomi
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