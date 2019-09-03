Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan "trafikte çocuklara dikkat" paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan "trafikte çocuklara dikkat" paylaşımı

48 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi'den itibaren çocukların yollarda olacağına dikkati çekerek, "Trafikte her günden daha fazla dikkate ve saygıya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi'den itibaren çocukların yollarda olacağına dikkati çekerek, "Trafikte her günden daha fazla dikkate ve saygıya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren öğrencilerin yollarda olacağını hatırlattı.

Paylaşımında, "Her okul servisi ve okul geçidi saygınızı ve yüksek dikkatinizi bekleyen bir çocuk demektir." ifadesinin olduğu resme yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"9 Eylül Pazartesi'den itibaren çocuklar yollarda olduğu için, trafikte her günden daha fazla dikkate ve saygıya ihtiyacımız var. Bu sadece okul taşıtlarının ve velilerin gündemi değil, hepimizin meselesi ve herkesin dikkatini gerektiriyor. Bu konuyu gündeminize alırsanız sevinirim."

Bakan Selçuk ayrıca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne göre servis görevlilerinin "Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi" ile "Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi"ni tamamlayarak, sertifika almak zorunda olduklarını hatırlattı.

Ziya Selçuk, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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