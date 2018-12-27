Bakan Selçuk'tan Türk Eğitim-Sen'e Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ı ziyaret etti.



Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamaya göre, sendika genel merkezine ziyarette bulunan Selçuk'a, eğitim çalışanlarının yaşadıkları sorunlar iletildi.



Görüşmede, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler, mesleki eğitim, öğretmen atamaları, zorunlu hizmet bölgesinde çalışanlara teşvik verilmesi gibi konular da ele alındı.



Ziyarette, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da yer aldı.

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