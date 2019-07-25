Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan, Türk Kızılay'a kurban bağışı
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Selçuk'tan, Türk Kızılay'a kurban bağışı

27 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk Kızılaya kurban bağışladı.

Bakan Selçuk'tan, Türk Kızılay'a kurban bağışı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk Kızılaya kurban bağışladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Yasir Yılmaz ve Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ı kabul etti.
Kurban vekaletini Türk Kızılaya bağışlayan Selçuk, bağış makbuzunu Kınık'a teslim etti.
Kurban ibadetinin kurbiyete ve yakınlaşmaya vesile olduğunu, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında yer aldığını belirten Bakan Selçuk, "Biz de bu sene kurban vekaletimizi tüm dünyada mazlumlara koşan Türk Kızılaya verdik. Kızılayımıza aracılık ettiği için teşekkür ederim. Allah tüm kardeşlerimizin kurbanlarını kabul eylesin." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, vatandaşları kurban bağışına da davet etti.
Ziya Selçuk, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması Bedelli askerlikten kimler yararlanamayacak? MSB duyurdu Boris Johnson kabinede kardeşine de yer verdi Son dakika! Putin, Türklere yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 14:57:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan, Türk Kızılay'a kurban bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]