Bakan Selçuk'tan Vali Köşger'e ziyaret - Son Dakika
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Bakan Selçuk'tan Vali Köşger'e ziyaret

6 saat önce

Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığda şehit olan Uzman Çavuş Muammer Keskin'in cenazesi için Aydın'a gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk'tan Vali Köşger'e ziyaret, System.String[]

Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığda şehit olan Uzman Çavuş Muammer Keskin'in cenazesi için Aydın'a gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığda şehit düşen Uzman Çavuş Muammer Keskin'in (25) cenazesine katılmak için Aydın'a geldi. Çine'deki tören öncesi Vali Köşger'i ziyaret eden Bakan Selçuk, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve protokol tarafından karşılandı.


Vali Köşger'in makamında kısa bir görüşme gerçekleştiren Bakan Selçuk, Aydın Valiliği'nce her Cuma günü gerçekleştirilen randevusuz halk gününde, vatandaşların sorunlarını yüz yüze dinledi.


Daha sonra Şehit Uzman Çavuş Keskin'in cenazesi için Çine ilçesine hareket eden Bakan Selçuk'un törenin ardından Muammer Keskin'in ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından belirlenen başka bir şehit ailesini de ziyaret edeceği bildirildi. - AYDIN

Keskin, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
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