MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu süreçte özellikle velilerimizden, öğretmenlerimizden çocuklarımızla daha çok sohbet etmelerini daha çok konuşmalarını onları daha çok dinlemelerini ve onların bu tatlı telaş içinde kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamalarını bekliyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlaması dolayısıyla açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun rehberliğinde aldıkları karar doğrultusunda bugün 1 milyonun üzerinde öğrencinin okula adım atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Selçuk, "Gönül isterdi ki 18 milyon öğrencimiz, aynı anda hepsi birden okulların kapısından girsin, eğitim yuvalarını şenlendirsinler. Eğitim öğretim aslında bir şölen gibi başlasa tabi ki daha iyi olurdu. Ancak bu yıl bu şenliği sadece 1'inci sınıflarımızla ve okul öncesi öğrencilerimizle yaşayacağız, onlara nasip oldu" dedi.

'OKULUN İLK GÜNÜ BÜYÜMENİN KUTLANDIĞI GÜNDÜR'Okulun ilk gününün, öğrenciler ve öğretmenler için aslında yılın ilk günü gibi olduğunu vurgulayan Selçuk, "Hazırlıklar yapılmış, büyük bir heyecanla yeni bir döngünün içine girilmiş oluyor. Biliyorum ki birçok öğretmen ve öğrencinin bu pazar gecesi aslında gözlerine uyku girmiyor, kendimden biliyorum da diyebilirim. Öğretmen için ilk gün, öğrencilerine kavuşmanın, onlarla hasret gidermenin yanında yeni öğrenciler, yeni konular, yeni bir ders programı anlamına da geliyor. Öğrenciler için ayrı kalınan üç ayın ardından okula, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşmak anlamına da geliyor bu ilk gün ama bunun yanı sıra tabii bir üst sınıfa başlamak ve büyümenin resmi bir adı olarak, bir göstergesi olarak da kendisini gösteriyor. Yani bir çocuk için büyümenin kutlandığı gündür bu okulun ilk günü" diye konuştu.Yeni eğitim ve öğretim yılını 17 milyon öğrencinin bugün evlerinde yaşadıklarını kaydeden Selçuk, "Onlara sunduğumuz uzaktan eğitim imkanları ve bu duyguyu yaşamaları için bu uzaktan eğitim imkanlarıyla en iyi şekilde eğitim almaları için de elimizden geleni yaptık. Bu sosyal ortam dışında hiçbir şeyden geri kalmasınlar, diye de çalışmalarımız son hızla sürüyor. Bütün ekibimizle çalışıyoruz" dedi. 'OKULA BAŞLAMAK DÖNÜM NOKTASIDIR'Okul hayatıyla yeni tanışacak olan 1'inci sınıf öğrencilerinin bu ilk heyecanı doğal ortamlarında yaşamalarını istediklerini dile getiren Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Okula başlamak aslında hayatın da önemli adımlarından biri. Hepimiz hatırlarız, yani okula ilk başladığımız günü ne yaşadığımızı. Çünkü bir dönüm noktasıdır okula başlamak. Yeni bir hayat başlıyor, yeni bir süreç başlıyor. Okumayı, yazmayı öğrenmek, sıralara oturmak, bir tahtaya bakmak, teneffüse çıkmak, büyük bir binayı daha önce hiç karşılaşmadığı kadar büyük bir binayı tanımaya çalışmak, o binanın içinde, bahçesinde arkadaşlarıyla beraber oyun oynamak, yeni arkadaşlar edinmek ve ilkokul öğretmenim dediği kişiyle yeni tanışmak gerçekten çok özel bir hatıra. O anlamda bunu çok önemsiyoruz. İşte ödevlerin olması, sıraya girmek, İstiklal Marşı okumak. Okula başlayan çocuk yepyeni bir dünyanın kapısından içeri giriyor."'SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ORTAM SAĞLAMAK ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ'Bakan Selçuk, bugün 1 milyondan fazla çocuğun okul kapısından içeri girerek, yeni hayata başladıklarını anlatırken, şöyle konuştu: "Onlarla birlikte bu ilk adımın, okula başlamanın heyecanını da bizler yaşıyoruz öğretmenler olarak. Biliyoruz ki velilerimiz de öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de böyle bir başlangıcı hayal etmemişti. Şartların gerektirdiği her durumu aslında bir kriz ya da bunalım olarak değil de fırsata çevirmek olarak yaşamayı hep arzu ediyoruz. 18 milyon öğrencimizin tamamının yüz yüze eğitime başlayacakmış gibi hazırlıkların yapılması bizi rahatlatan kısmı. Hijyen ve güvenli ortam ihtiyaçlarını salgın koşullarına göre düzenlemiş olmamız, bu konuda çok sıkı tedbirler içinde bulunmamız, bütün arkadaşlarımızı, velilerimizi mutlu ediyor. Bu hazırlıklarla karşılaşan öğrencilerimiz, okul öncesi ve 1'inci sınıf öğrencilerimiz, yani onlara elbette büyük bir ihtimamla yaklaşıyoruz ve onların sosyal olduğu kadar fiziksel sağlıklarıyla da güvenleriyle de ilgiliyiz. Çok iyi bir ortamda okula başlamalarını bu anlamda önemsiyoruz. Onlara sağlıklı güvenli bir ortam sağlamayı kendi öncelikli görevimiz olarak da görüyoruz."'3 BİN 800 DENETMEN OKULLARI DENETLİYOR'Okullarda hijyen koşulları, mesafe ayarlamaları, maskeler gibi önlemlerin hepsinin alındığını belirten Selçuk, "Yapıldığını görüyoruz. Yaptığımız denetimler, incelemeler de zaten bunu gösteriyor. Sahada 3 bin 800 kadar denetmenimiz de okullardaki bu hazırlıkları denetlemek ve neler yapıldı, eksikler nelerdir bunları belirlemek üzere çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı ile oluşturduğumuz bir entegrasyon sistemi var. Bunu çok önemsiyoruz. Bu sistem sayesinde okulla irtibatı olan her kişinin HES kayıtları ve bunların takibi yapılıyor. ve olası bir risk durumunda da okul yöneticilerimiz anlık olarak bilgilendiriliyorlar. Burası çok kritik" dedi.3 hafta süresince salgının seyrine bakarak değerlendirmeler yapacaklarını söyleyen Selçuk, "Yani eğitim kesintiye uğramıyor, çocuklarımızın bir kısmı okullara gitmese de her koşulda bizim eğitime odaklanmamız ve eğitimin bir eksiğinin kalmaması için uğraşmamız lazım. Bu süreçte özellikle velilerimizden, öğretmenlerimizden çocuklarımızla daha çok sohbet etmelerini daha çok konuşmalarını, onları daha çok dinlemelerini ve onların bu tatlı telaş içerisinde kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamalarını bekliyoruz. Burası çok önemli ve bundan dolayı da onları her zaman olduğundan daha çok cesaretlendirmek, çocuklarımızı daha fazla yüreklendirmek gerekiyor. Bunu uzmanlarla yaptığımız bütün çalışmalar ve değerlendirmeler gösteriyor" diye konuştu.

Bakan Selçuk, çocukların ilk okul gününü kutlayarak, "Coşku ve merak içinde umutlarının heyecanlarını hep bugünkü kadar taze olmasını diliyorum ve teşekkürlerimi, sevgilerimi sunuyorum herkese kolaylıklar diliyorum" dedi.