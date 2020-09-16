Bakan Selçuk'tan velilere mesajı - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan velilere mesajı

Bakan Selçuk'tan velilere mesajı Bakan Selçuk, çocukların salgın vakaları ve vefat sayılarıyla ilgili gündemlerden uzaklaştırılmasını istedi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Çocuklarımızın, salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok.

Bakan Selçuk'tan velilere mesajı

Bakan Selçuk, çocukların salgın vakaları ve vefat sayılarıyla ilgili gündemlerden uzaklaştırılmasını istedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Çocuklarımızın, salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken şey, bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler"

Okullarda yüz yüze eğitimin uyum rehberi açıklandı.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bazı ailelerde duyuyorum, günlük vaka ve vefat sayıları, çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın, salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken şey, bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında gerçekleştirilecek olan 'Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar'ı belirleyerek sürecin en etkili ve verimli şekilde işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için bir rehber hazırladı. İl Müdürlükleri kanalıyla tüm okullara ulaştırılan rehberde, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planan tedbirler tüm detaylarıyla paylaşıldı.

Buna göre, okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul birinci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Ayrıca, veli isteğiyle okula yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler tespit edilerek bu öğrencilerin eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacak. Bütün öğrenciler, uzaktan eğitim çalışmalarını düzenli takip etmeleri konusunda yönlendirilecek ve desteklenecek.

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.

"Sağlık olmadan eğitim olmaz"

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar Uyum Programı Etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek. 'Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz' parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alıyor. Rehberde, okula uyum programı kapsamında yararlanılabilecek kaynaklar da paylaşıldı.

Rehberin son bölümünde uyum programında uygulanacak örnek etkinliklere de yer verildi. Öğretmenlerin kendi özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar şu şekilde sıralandı:

"Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi) Ailelerin Tanışma Etkinliği, Korku ve Kaygılardan Kurtulma Öğrenme Merkezlerini/Okulun Bölümlerini Tanıtma Etkinliği, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı), Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen)"

Ayrıca ilkokul birinci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı. Bakanlık tarafından hazırlanan sunum eşliğinde gerçekleştirilen toplantıların açılışında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da velilere videolu bir mesajı var.

Veli toplantılarında izlenmesi için öğretmenlere iletilen video mesajında Bakan Selçuk, "Çocukların salgın vakaları ve vefat sayılarıyla ilgili gündemlerden uzaklaştırılması" mesajını vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı ailelerde duyuyorum, günlük vaka ve vefat sayıları, çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın, salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken şey, bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler. Ayrıca ebeveynleri, öğretmenleri, sağlık kurumları ve devletin tüm imkanlarıyla kendilerinin yanında olduğunu bilmeye ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını içselleştirmeli kuzularımız."

Bakan Selçuk'un sözlerinin sonunda ilkokul birinci sınıf velilerine özel olarak, "Bu dönem çocuğunuza okuyacağınız bir sayfa kitabın kıymeti ve çocuğunuz üzerindeki etkisi hiçbir dönemle kıyaslanmayacak düzeyde fazladır. Öğrenmek isteyen, çocuğunun eğitimini desteklemek isteyen her velimiz ve çocuğumuz için Bakanlığımızın platformlarında sınırsız içerikler mevcuttur. Hepsinden azami düzeyde yararlanacağınızı ümit ediyor, çocukların gözlerinden öpüyorum" ifadelerini paylaştı.

Bakan Selçuk'tan velilere mesajı

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Eylül, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan velilere mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı         
18:06
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Liseli genç yol kenarında ölü olarak bulundu Liseli genç yol kenarında ölü olarak bulundu         
16:39
Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti         
16:11
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 18:46:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk'tan velilere mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei