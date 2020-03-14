Bakan Selçuk'tan, velilere uyarı - Son Dakika
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Bakan Selçuk'tan, velilere uyarı

7 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs ile ilgili, "Çocuğunuza sürecin devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin gerekli hijyeni sağlayıp, tedbirleri yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğumuzu belirtin.

Bakan Selçuk'tan, velilere uyarı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs ile ilgili, "Çocuğunuza sürecin devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin gerekli hijyeni sağlayıp, tedbirleri yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğumuzu belirtin." dedi

Bakan Ziya Selçuk, Twitter adresinden açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, koronavirüs konusunda çocuğun kendisini güvende hissetmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Çocuğunuza sürecin devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin gerekli hijyeni sağlayıp, tedbirleri yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğumuzu belirtin. Çocuklar duydukları bilgilerle korkular geliştirebilirler. Lütfen çocukların duygularını ifade etmelerine olanak tanıyın. Lütfen virüs hakkında konuşurken kısa ve açık konuşmaya, aldığımız tedbirleri virüs ekseninde değil genel temizlik kuralları çerçevesinde anlatmaya gayret edin ve konuşmalarınızla çocuğun kendisini güvende hissetmesini sağlayın. Çocuklarımızın mutlak suretle güvende olduklarını duymaya ihtiyaçları var. Biz öğrencilerimize, tedbir amacıyla eğitime ara verdiğimizi anlattık. Velilerimizden ricam virüsü, çocukta bir travmaya dönüşmeyecek şekilde gündemlerine almalarıdır."


Ziya Selçuk, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:56 Kaynak: DHA
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