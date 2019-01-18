Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan Yarı Yıl Tatili Paylaşımı

Bakan Selçuk'tan Yarı Yıl Tatili Paylaşımı

19 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarı yıl tatilinde öğrencilerden yeni hayaller kurmalarını ve yeni yerler görmelerini istedi.

Bakan Selçuk'tan Yarı Yıl Tatili Paylaşımı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarı yıl tatilinde öğrencilerden yeni hayaller kurmalarını ve yeni yerler görmelerini istedi.

Selçuk, yarı yıl tatili dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mola denince sıklıkla dinlenmenin algılandığını hatırlatan Bakan Selçuk, oysa denizcilerin "mola" dediklerinde hareket ettiklerini belirtti.

Selçuk, mesajında şunları kaydetti:

"Halatların bagˆlandıkları yerden fora edilmesine, c¸o¨zu¨lmesine denizciler 'mola' diyorlar. Yani hareket ondan sonra bas¸lıyor. Bugu¨n biz de bu¨tu¨n o¨gˆrenciler ic¸in hep beraber 'mola' dedik. Bizim verdigˆimiz bir o¨dev yok ama sizin yapacak c¸ok s¸eyiniz var. Yeni hayaller kurun, yeni birilerini tanıyın, go¨rmedigˆiniz yerler go¨ru¨n, bilmedigˆiniz s¸eyler o¨gˆrenin, kendinizi dinleyin, kendi sesinizi duyun. Bunlardan daha anlamlı on bes¸ tatil o¨devi du¨s¸u¨nemiyorum. Evet, halatlar c¸o¨zu¨ldu¨. S¸imdi bu¨tu¨n denizler sizin, yol sizin, yolculuk sizin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:48 Kaynak: AA

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