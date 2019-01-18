Bakan Selçuk'tan Yarı Yıl Tatili Paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, yarı yıl tatilinde öğrencilerden yeni hayaller kurmalarını ve yeni yerler görmelerini istedi.
Selçuk, yarı yıl tatili dolayısıyla Twitter
hesabından paylaşımda bulundu.
Mola denince sıklıkla dinlenmenin algılandığını hatırlatan Bakan Selçuk
, oysa denizcilerin "mola" dediklerinde hareket ettiklerini belirtti.
Selçuk, mesajında şunları kaydetti:
"Halatların bagˆlandıkları yerden fora edilmesine, c¸o¨zu¨lmesine denizciler 'mola' diyorlar. Yani hareket ondan sonra bas¸lıyor. Bugu¨n biz de bu¨tu¨n o¨gˆrenciler ic¸in hep beraber 'mola' dedik. Bizim verdigˆimiz bir o¨dev yok ama sizin yapacak c¸ok s¸eyiniz var. Yeni hayaller kurun, yeni birilerini tanıyın, go¨rmedigˆiniz yerler go¨ru¨n, bilmedigˆiniz s¸eyler o¨gˆrenin, kendinizi dinleyin, kendi sesinizi duyun. Bunlardan daha anlamlı on bes¸ tatil o¨devi du¨s¸u¨nemiyorum. Evet, halatlar c¸o¨zu¨ldu¨. S¸imdi bu¨tu¨n denizler sizin, yol sizin, yolculuk sizin."