Bakan Selçuk'tan Yarı Yıl Tatili Paylaşımı

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Ünlü Spiker Ercan Taner, Bein Sports'tan İstifa Etti

Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu