Bakan Selçuk'tan Yazılı Medyaya 'Kdv Desteği' Açıklaması
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretler gerçekleştirmek için geldiği Ordu'da, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:37 Kaynak: AA
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