Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan Yazılı Medyaya 'Kdv Desteği' Açıklaması

Bakan Selçuk'tan Yazılı Medyaya 'Kdv Desteği' Açıklaması

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretler gerçekleştirmek için geldiği Ordu'da, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretler gerçekleştirmek için geldiği Ordu'da, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kitapta, dergide, gazetede" yüzde 8 olan KDV oranının sıfırlanacağını açıklaması ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayarak değerlendirmede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:37 Kaynak: AA

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