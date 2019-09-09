Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı paylaşımı

56 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılını kutladı.

Bakan Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı paylaşımı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılını kutladı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Selçuk, şunları kaydetti:

"Anadolu insanı üzüm bağlarının dinlendiği zamanı 'asmanın uykusu' gibi görür de yeniden sürgün verdiği zamana dünyanın en güzel söz sanatıyla 'asmalar uyanıyor' der. Okullarımız aynı böyle uykudaydı günlerdir. Bütün yaz onlarca okul gezdim. Çocukların varlığı, gülüşü, hareketi, sesi olmadan o koridorlar kuru bir dal gibi geldi hep gözüme. Bugün uyanıyor okullar. Her sınıf bir bağ, her sıra bir yaprak, her çocuğun gözü bir üzüm tanesi... Biz onları öyle göreceğiz, gözlerine öyle bakacağız hep beraber. Gündüz burada açacaklar, akşam evlerinde. Hayırlı uğurlu olsun uyanışımız, yeni eğitim öğretim yılımız."

Selçuk paylaşımında, Nevşehir'de gün doğumunda çektiği, asma yaprakları ve üzüm salkımlarının bulunduğu bir fotoğrafa da yer vererek, "Uyanan yaprakların olduğu yerde bereket var, gözümle gördüm." ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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