Bakan selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerimizin şefkati, heyecanı, özeni en büyük güvencemiz olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Selçuk, bugün okullarda 18 milyondan fazla öğrencinin ders başı yaptığını kaydederek, kendilerini bugünden bambaşka bir dünya beklediğini söyledi. Bakan Selçuk, "Biz, Türkiye'nin eğitim sisteminin tamamını, tüm alt sistemleriyle birlikte geleceğe hazırlıyoruz. Ancak şu var ki oraya da bugün kalkıp gidemiyorsunuz. Geleceğe adım adım ve stratejilerle, gerekli tedbirleri alarak, donanarak ve inanarak yürünüyor. Ben her yeni güne bu gözle bakıyorum. Yolumuz, hedefimiz, niyetimiz, gideceğimiz yer ve rotamız belli. Bütün samimiyetimle söylüyorum, bu süreçte en çok ihtiyacımız olan şey; toplumun her bireyinin, eğitimi bir millet ödevi olarak kabul edip, umut ve hevesle, bütün yapabildikleri ve katkı sağlayabildikleriyle yanımızda olmasıdır" dedi.

'KATLAYARAK BÜYÜYEN BİR UMUT VE İYİ NİYET VAR'

Bakan Selçuk, çok geniş bir kitlede eğitime dair, birbirini tetikleyen, katlayarak büyüyen bir umut, hareketlilik ve iyi niyet olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Ben bunu, bir yıllık süreçte büyük bir kırılma olarak gözlemledim ve deneyimledim. Öğretmenlerimiz değişim için, ilerlemek ve daha fazlasını yapabilmek için inanılmaz çaba sarf ediyor. Yaz tatili döneminde açtığımız eğitim ve sertifika programlarına gösterdikleri katılım, eğitim vizyonu çalışmalarımıza sağladıkları katkı azımsanmayacak ölçüde. Okul yöneticilerimizden sürekli 'Ne yapabiliriz?' şeklinde sorular ve yaptıkları çalışmalara dair sunumlar geliyor. Velilerimiz istekliler; eğitimle, okulla, çocuklarıyla ve en önemlisi başka çocukların eğitim süreçleriyle, ülkenin geleceğiyle inanılmaz ilgili ve hevesliler. Üniversite öğrencileri daha dün mezun oldukları okullar için projeler üretiyor, lise öğrencilerimiz anaokulundaki öğrencilerimiz için çalışmalar yapıyorlar. İş dünyası, eğitimi ekonominin lokomotifi olarak görüyor ve sosyal sorumluluk çalışmaları ve finansman destekleriyle yeni projelerimize can suyu oluyorlar. Bu müthiş birliktelik, yeni bir ruh halinin yansıması olarak çıkıyor karşımıza."

'ÖĞRETMENLERİN HEYECANI VE ÖZENİ EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ'

Eğitime katkı sağlamak isteyen herkes için ucundan tutacak veyahut dört elle sarılacak bir iş olduğunu belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunun bilincinde olan ve sürecin bir parçası olmak isteyen herkes; bugün ders başı yapan 18 milyon öğrenci için bir çalışan, bir eğitim gönüllüsüdür. Evet, çok zorlu bir yol, çok meşakkatli. Ama bir tek çocuğun göz pırıltısı, bir tek öğretmenin heyecanı, bir tek velinin teşekkür eden bakışı, bütün meselemizin eğitim olması için yeterli. Olmayacağını düşünenler bu işin nasıl yapılamayacağına odaklananlardır; gelin, biz nasıl başarılacağına kafa yoralım. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerimizin şefkati, heyecanı, özeni en büyük güvencemiz olacak. Öğrencilerimizin bir şey öğrenip keşfettiklerinde gözlerinde oluşan kıvılcımlar, geleceğimizi aydınlatan enerjimiz olacak. Velilerimizin, çocuklarının her şeyden önce sınava hazırlanmasına değil; insanlığa ve topluma yararlı, vatanına ve milletine hayırlı olmasına değer vermesi, bizleri daha da güçlü kılacak. Çocuklar bize emanet."

