Bakan Selçuk'tan Yeni Yarıyıl Dönemine İlişkin Mesajlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmen ve yöneticilerle ülkenin eğitim hikayesini yazmaya devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki aylarda da eğitim öğretim hayatımızın çok daha nitelikli bir şekilde sürmesi için somut projelerimizi her ay peş peşe sunma imkanı bulacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmen ve yöneticilerle ülkenin eğitim hikayesini yazmaya devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki aylarda da eğitim öğretim hayatımızın çok daha nitelikli bir şekilde sürmesi için somut projelerimizi her ay peş peşe sunma imkanı bulacağız." dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Batıkent Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol" imza töreninin ardından gazetecilere 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulundu.



Öğrenci, öğretmen ve velilere sağlıklı, başarılı bir yeni öğretim dönemi dileyen Selçuk, "Anne babalardan özellikle istirham ediyorum; önemli olan çocuklarımızın öncelikle sağlığı, kişiliği ve güçlü bir şahsiyet geliştirmesi ve arkasından da eğitim öğretimle ilgili hedeflerimiz elbette. Ama bu hedefler, muhakkak surette çocukların ilgi ve yetenekleriyle paralel olmalı." değerlendirmesini yaptı.



Selçuk, "Sevgili çocuklarla beraber öğretmenlerimizle beraber biz dersimize başlıyoruz. Yeni döneme hazırız. Daha güzel, daha neşeli, daha başarılı bir öğretim dönemi için hep beraber buradayız." dedi.



Çocuklarla sohbet ettiklerini ve yeni dönemle ilgili görüşlerini aldıklarını aktaran Selçuk, "Onların gözlerinin ışıl ışıl parlaması beni çok mutlu etti. Okulda hep birlikte güzel işler başardıklarını ve mutlu olduklarını gösteren bir işaret bu." diye konuştu.



Yeni öğretim yılına başlarken öğretmenlere iyi dileklerde bulunmaya ve çocuklara başarılar dilemeye geldiklerini anlatan Selçuk, şöyle devam etti:



"Bütün ekip arkadaşlarımız olarak Türkiye'deki tüm öğretmenlerimiz, tüm okul yöneticilerimiz ile beraber ülkenin eğitim hikayesini birlikte yazmaya devam edeceğiz. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, başarıyla muvaffakiyetle yeni bir dönemi daha hep birlikte geçireceğiz. Bunun çok daha kaliteli, çok daha yüksek standartlarda gerçekleşebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda da eğitim öğretim hayatımızın çok daha nitelikli bir şekilde sürmesi için somut projelerimizi her ay peş peşe sunma imkanı bulacağız."



Bakan Selçuk, bir soru üzerine yakında açıklayacakları projeler arasında Okul Profili Değerlendirme, e-portfolyo, öğretmen eğitimi ve mesleki ve teknik eğitimi gibi konular olduğunu söyledi.



Bakan Selçuk, Sıfır Atık Projesi'nin uygulandığı okulun öğrencilerinden atık malzeme tasarımları hakkında da bilgi aldı.

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