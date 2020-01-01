Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret - Son Dakika
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Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebekleri "Yağız Ege" ve "Büşra"yı hastanede ziyaret etti.

Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebekleri "Yağız Ege" ve "Büşra"yı hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğumla ilk çocuğunu dünyaya getiren anne Büşra Şahin'i ziyaret eden Bakan Selçuk, "Yağız Ege" adı verilen bebeğin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmesini temenni etti.

Baba Oğuzhan Şahin'le de görüşen Selçuk, kucağına aldığı bebeğe altın taktı.

Daha sonra dördüncü çocuğunu dünyaya getiren anne Seçil Tetik'i ziyaret eden Selçuk, ailenin isteği üzerine kız bebeğe "Büşra" ismini verdi.

Baba Abdullah Tetik'le de bir süre sohbet eden Selçuk, kız bebeğe altın taktı.

Selçuk, daha sonra "Suda Doğum Ünitesi"ne giderek, hastane çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Ziya Selçuk, Ankara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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