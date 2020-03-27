Bakan Selçuk'tan 'YKS' açıklaması - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan 'YKS' açıklaması
6 saat önce
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, "12'nci sınıf öğrencilerimiz; 9, 10, 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar" dedi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, "12'nci sınıf öğrencilerimiz; 9, 10, 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12'nci sınıf öğrencilerimiz; 9, 10, 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar" dedi. YKS, 25-26 Temmuz'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:52 Kaynak: DHA
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