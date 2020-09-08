Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Teknik hazırlıklarımız var. Çok kısa bir süre içinde gerekli açıklamalar yapılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen "Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni"ne katıldı. Korona virüs pandemisi nedeniyle sertifika alacak bazı öğretmenlerle video konferans ile bağlantı kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı binasında gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Selçuk, öğretmenlerin teknolojik beceriler edinmesinde kararlı olduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının Microsoft iş birliğinde hazırladığı bu çalışmanın uzun soluklu bir çalışma olduğunu belirten Selçuk, "Uzmanlık seviyesinde olduğu gibi aslında bilişim alanı dışındaki öğretmenlerimizin de katıldığı bir çalışma. Çünkü artık temel bilişim becerileri her branştan öğretmenimizin beceri setinin içinde yer alması gereken hususlar. Bugün bu beceriyi ortaya koymuş olan binlerce öğretmenimizin sertifikasını paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şimdiye kadar 53 program gerçekleştirildi ve 6 bin 100 öğretmenimiz de bundan yararlandı. Bu sayı çok çok artacak. 4 bine yakın kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda" diye konuştu.

"YENİ EĞİTİM ALANLARINI GÜNDEME GETİRECEĞİZ"

Bu çerçevede düzenlenen eğitim programlarının yeterli olmadığını, daha da ilerisini düşündüklerini anlatan Selçuk, "Bizim için dijital dünyaya uyum sağlamak, eğitim kalitesinde teknolojinin katkılarından yararlanmak çok çok önemli. Bulut Bilişim, Büyük Veri, Blok Zincir gibi birçok yeni eğitim alanlarını gündeme getireceğiz ve öğretmenlerimize şimdiden bu müjdeyi verebiliriz. Tüm bu saydığım alanlarda da yeni eğitimler açılacak ve öğretmenlerimiz gündelik hayatlarında bunlarla ilgili becerileri aktif bir şekilde yürütebilecekler" şeklinde konuştu.

Selçuk, konuşmasının ardından basın mensuplarının yüz yüze eğitime ilişkin sorusunu cevapladı. Selçuk, "Teknik hazırlıklarımız var. Çok kısa bir süre içinde gerekli açıklamalar yapılacak" dedi.

(Abdullah Sarica/İHA)