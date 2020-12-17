Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
17.12.2020 12:12
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. 'Uzak' deyince uzaktan eğitim, 'canlı' deyince canlı ders... Ama 'okul' deyince hala sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" mesajını verdi.
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