Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Teknik hazırlıklarımız var - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Teknik hazırlıklarımız var

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içinde gereken açıklamalar yapılacak" dedi.

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Teknik hazırlıklarımız var, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içinde gereken açıklamalar yapılacak" dedi.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ve Microsoft iş birliğiyle yazılım geliştirme uzmanlığı alanında düzenlenen 'Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'nde konuştu. Selçuk, artık herkesin temel becerisi olması gereken teknoloji içeriğine dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizin bu becerileri edinmesi ile ilgili de son derece kararlıyız. Bakanlığımızın Microsoft ile iş birliği içerisinde hazırladığı bu çalışma, uzun soluklu bir çalışma ve uzmanlık seviyesinde olduğu gibi aslında bilişim alanı dışındaki öğretmenlerimizin de katıldığı bir çalışma. Çünkü artık temel bilişim becerileri her branştan öğretmenimizin beceri setinin içinde yer alması gereken hususlar" dedi.

'YENİ EĞİTİM ALANLARINI GÜNDEME GETİRECEĞİZ'Bugün bu beceriyi ortaya koyarak binlerce öğretmene sertifikasını vermek üzere toplandıklarını belirten Bakan Selçuk, şimdiye kadar 53 program gerçekleştirildiğini, 6 bin 100 öğretmeninin de bundan yararlanma fırsatı bulduğunu söyledi. Selçuk, "Bunun sayısı çok çok aratacak. Bu başlangıç açısından oldukça önemli ve yaklaşık 4 bine yakın kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda. Bu da çok önemli. Çünkü artık sertifikaların mahalli olarak bir anlamı kalmadı, bunun ulusal ve uluslararası düzeyde bir etkisinin olması şart" diye konuştu. Selçuk, bu çerçevede düzenledikleri eğitim programlarını yeterli görmediklerini, çok daha ilerisini düşündüklerini vurgulayarak, "Dijital dünyaya uyum sağlamak, eğitimin kalitesinde teknolojinin, bilişimin katkılarından yararlanmak çok çok önemli. 'Bulut Bilişim, Büyük Veri, Blok Zincir' gibi birçok yeni eğitim alanlarını gündeme getireceğiz. Öğretmenlerimize şimdiden bu müjdeyi verebiliriz. Bütün bu saydığım alanlarda da yeni eğitimler açılacak ve öğretmenlerimiz gündelik hayatlarında bunlar ile ilgili becerileri aktif bir şekilde yürütebilecekler" dedi. 'ÖĞRETMENLERİMİZDEN İNANILMAZ TALEP VAR'Öğretmenlerin çok kısa bir sürede çok uzun soluklu eğitimlere katılma imkanı bulduklarını söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Biz bu sertifikaların değerlendirilmesi noktasında da bir çaba içindeyiz. Yani bunları alıp da biriktirmenin de bir anlamı yok, bunları hayata koşmanın bir anlamı var. Bunları çocuklarla meslektaşlarla velilerle paylaşmanın başka bir anlamı var. Öğretmenlerimiz de bunun farkında ve kendilerini yenilemedikleri takdirde çıkabilecek sorunlar ile ilgili duyarlılıkları çok daha artmış vaziyette. O yüzden de bu konularda inanılmaz bir talep var öğretmenlerimizden, biz bu talepten çok mutluyuz ve artık hiç endişemiz yok. Yani 'çok fazla talep gelirse ne yapacağız' gibi bir korkumuz yok. Çünkü bu konuda paydaşlarla yaptığımız çalışmalar, imzaladığımız protokoller önümüzü açıyor ve bu becerilerle donanmış öğretmenlerle, meslektaşlarımızla geleceği birlikte kucaklayacağız."'ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK ÜZERE ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'Bakan Selçuk, salgın süresince de ödün vermeden çalışan, çaba gösteren binlerce öğretmenin başarı hikayesine şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bundan sonra da bu böyle devam edecek ve Türkiye olarak biz dünyaya örnek olacak uygulamalar da yaptık, daha fazlasını yapacağız. Bu bizim yetineceğimiz bir çıta değil, çok daha üst çıtalar istiyoruz ve bu amaçla da alt yapıyı geliştirmek üzere birtakım çalışmalara da geçen hafta resmen başladık. Bir vizyon çerçevesinde sadece MEB'in birikimiyle değil, Türkiye'nin ve dünyanın birikimiyle oluşan bir vizyon çerçevesinde de MEB'in, okullarımızın gelecek fotoğrafını kurgulamaya çalıştık ve buna da hızlıca devam ediyoruz. Bu çerçevede bu eğitimler her ne kadar bireysel ve mesleki alanda görünüyor olsa da bu eğitimlerin her alanda faydası olacak. Yani öğretmenlerimizin kişisel hayatında, evlerinde, özel yaşantılarında, çocuklarının eğitiminde her yerde ve her şeyde lazım olacak temel becerilerden söz ediyoruz. Bu gelişim ve değişim konusunda durmak yok ve bütün öğretmenlerimizle beraber bunu çok hızlı bir şekilde sürdüreceğiz ki bizim öğretmenlerimiz de dünyadaki öğretmenlerin sahip olduğu becerilere sahip olsunlar. Her zaman söylüyorum, bu mesele bir ekip işi, bu mesele bir memleket ödevi, millet ödevi. Bu millet ödevini beraberce yaparken öncelikler biz öğretmenler olarak kendimizi geliştirip donatacağız ki bunun çocuklarda yansımasını görelim. Bundan sonra bizi çok daha yeni, çok daha büyük projelerde göreceksiniz."CANLI BAĞLANTIYLA SERTİFİKA VERİLDİÖğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da 9 ay önce başlattıkları mesleki gelişim sürecinde birinci fazı böylece tamamladıklarını söyleyerek, "Öğretmen eğitiminde dijital dönüşüm olarak çıktığımız süreç önemli bir noktaya geldi. Yazılım geliştirme uzmanlığı alanında 6 bin 100 öğretmene eğitim açtık. Yeni dönemde de öğretmenlerimizin dijital yeterliliklerini geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, çevrim içi bağlantıyla 'Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı'nı tamamlayan 6 bin 100 öğretmenden temsili olarak birkaçına sertifikaları sundu.

Bakan Selçuk, program sonrası basın mensuplarının yüz yüze eğitime ilişkin sorusu üzerine, "Birtakım teknik hazırlıklarımız var. Çok kısa bir süre içinde gereken açıklamalar yapılacak, merak etmeyin" diye konuştu.

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Ziya Selçuk, Selçuk, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Teknik hazırlıklarımız var - Son Dakika

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