BAKAN SELÇUK'TAN 'YÜZ YÜZE SINAV' AÇIKLAMASI - Son Dakika

BAKAN SELÇUK'TAN 'YÜZ YÜZE SINAV' AÇIKLAMASI

21.04.2021 13:57

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde 3 Mayıs'tan itibaren yapılması planlanan yüz yüze sınavlara ilişkin, 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu;

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde 3 Mayıs'tan itibaren yapılması planlanan yüz yüze sınavlara ilişkin, 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 'Bunların ertelenmesi gerekir, bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var' denildiğinde inanın; hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok dedi.

Bakan Selçuk, bakanlık tarafından velilerin katılımıyla çevrim içi düzenlenen 'Küresel salgın döneminde çocukların ruh ve beden sağlığı' konulu programa katıldı. Programda Çocuk Gelişimci, Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da yer aldı. Bakan Selçuk, velilerin de programda yer almasının önemine değinerek, Biz başka ülkelerde neler yapılıyor gün gün takip ediyoruz. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin rahat etmesi için onlara imkanlar sunmak, önünü açmak 'Onlar geride kalmasınlar' diye gerçekten çok gayret ediyoruz. Kolay değil zor bir durum ve birçok karara da bağlı. Yani tek başımıza oturup da bir değerlendirme yapacağımız bir durum da söz konusu değil. Bunun ortak bir akıl çerçevesinde dayanışma içerisinde alınması gereken kararlar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çocuklara dair karar alıyoruz ki bu son derece dikkatli olmamızı gerektiren bir durum dedi.

'EN ÇOK OKUL KAPATAN 4'ÜNCÜ ÜLKEYİZ'

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Prof. Dr. Tuğrul ve Prof. Dr. Kara ile birlikte velilerin sorularını yanıtladı. Selçuk, liselerde 3 Mayıs'tan itibaren yapılması planlanan yüz yüze sınavların ertelenip, ertelenmeyeceği sorusu üzerine, tek bir çocuk için bile riski göze almayı istemediklerini; Bilim Kurulu'nun, ilgili uzmanların, bilim insanlarının bakış açılarını öncelikli olarak ele aldıklarını kaydetti. Selçuk, Bize hep deniliyor ki 'Neden açıp açıp kapatıyorsunuz' Emin olun dünyada OECD ülkeleri içerisinde en çok dünyada okul kapatan 4'üncü ülkeyiz. Okulları en çok kapalı tutan ülkelerin başında geliyoruz. Biz riskin çok düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini ve okulun kapatılması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. Niye açıyoruz Eğer çocuklarımız evde bir süre oynadıktan, eğlendikten, meşgul olduktan sonra arkadaşları ile buluşamazsa okuldaki sosyalleşme ile karşılaşmazsa dışarı çıkıp fiziksel olarak hareket etmezse o zaman başka problemlerimiz olacak ve bu problemlerimiz geleceğe taşınacak. O yüzden okulların az da olsa kısmi de olsa açılması gerekiyor. Bütün dünyadaki belli başlı kaynaklar ve referanslar bunu gösteriyor. Bu yüzden de az da olsa 1 gün de olsa 2 gün de olsa açmaya çalışıyoruz diye konuştu.

'ERTELENMESİ GEREKİR, DENİLDİĞİNDE YAPARIZ'

Bu sürecin, salgının çok yükseldiği dönemde çok daha dikkatli ele alınması gerektiğini söyleyen Bakan Selçuk, Nitekim öyle yapmaya gayret ediyoruz. 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili tümüyle bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 'Bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var' denildiğinde inanın; hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli. Bizim o yüzden de tümüyle tabloya, veriye, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN 'YÜZ YÜZE SINAV' AÇIKLAMASI
BAKAN SELÇUK'TAN 'YÜZ YÜZE SINAV' AÇIKLAMASI
BAKAN SELÇUK'TAN 'YÜZ YÜZE SINAV' AÇIKLAMASI
BAKAN SELÇUK'TAN 'YÜZ YÜZE SINAV' AÇIKLAMASI

Ziya Selçuk, Ateş Kara, Selçuk, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN SELÇUK'TAN 'YÜZ YÜZE SINAV' AÇIKLAMASI - Son Dakika


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