Bakan Selçuk: "Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigmal değişikliğin en... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigmal değişikliğin en... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigmal değişikliğin en...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Tasarım beceri atölyelerini gezmesi Çocuklarla sohbet etmesi görüntüleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Tasarım beceri atölyelerini gezmesi

Çocuklarla sohbet etmesi görüntüleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansı'na gelme görüntüleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

- Bakanı Selçuk:

"Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigma değişikliğin en büyük araçlarından biridir"

ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansına katıldı.

Bakan Selçuk: Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigmal değişikliğin en...

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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