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Bakan Selçuk "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı (3)
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Tasarım Beceri Atölyeleri sınıflarını gezmesi Öğrencilerle sohbet etmesi Etkinliklere katılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:48 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Tasarım Beceri Atölyeleri sınıflarını gezmesi
Öğrencilerle sohbet etmesi
Etkinliklere katılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı. (3)
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