Bakan Selçuk "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk 'Tasarım Beceri Atölyeleri'nin açılışına katıldı (3) - Son Dakika

Bakan Selçuk "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı (3)

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Tasarım Beceri Atölyeleri sınıflarını gezmesi Öğrencilerle sohbet etmesi Etkinliklere katılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Tasarım Beceri Atölyeleri sınıflarını gezmesi

Öğrencilerle sohbet etmesi

Etkinliklere katılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı. (3)

Bakan Selçuk Tasarım Beceri Atölyeleri nin açılışına katıldı (3)

Ziya Selçuk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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