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Bakan Selçuk "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı (2)
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması (2) Kurdele kesimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:14 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması (2)
Kurdele kesimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı.
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