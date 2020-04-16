Bakan Selçuk: Tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız - Son Dakika
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Bakan Selçuk: Tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz aylarında yapılacak telafi eğitim ile ilgili "Bu sadece tedbir amaçlı olup, yazın 2 ay ya da 3 ay boyunca ders yapılacağı, telafi eğitimi yapılacağı anlamını asla taşımıyor.

Bakan Selçuk: Tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz aylarında yapılacak telafi eğitim ile ilgili "Bu sadece tedbir amaçlı olup, yazın 2 ay ya da 3 ay boyunca ders yapılacağı, telafi eğitimi yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız. Telafi eğitimi, tamamlayıcı bir eğitimdir. O yüzden de yazın 2 ay boyunca okullar açık olacak, eğitim olacak yorumu kesinlikle doğru değil" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında, yaz aylarında telafi eğitimi yapılmasını öngören düzenlemeyi hatırlatarak, TBMM'den çıkan kanunun tedbir amaçlı bir çalışma olduğunu, Türkiye'de sel, deprem, virüs gibi mücbir sebeplerle karşılaşmaları durumunda bunun tedbirini almaları gerektiğini söyledi. Selçuk, "Yasaları, mevzuatı uyumlulaştırmak durumundayız. Yani bu sadece tedbir amaçlı olup, yazın 2 ay ya da 3 ay boyunca ders yapılacağı, telafi eğitimi yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım" dedi.

'2 AY OKULLAR AÇIK OLACAK YORUMU DOĞRU DEĞİL'

Televizyonla uzaktan eğitim yaparak eksikleri giderdiklerini ve çocukların okuldan soğumasını engellediklerini kaydeden Selçuk, "Eğitimin yapılmadığı her gün her hafta her ay öğrencilerimizin öğrenmeden uzaklaştığı ve öğrenmede unutma dediğimiz şeyin arttığı bir durumdur. Bu yüzden de bunun tedbirini almak için televizyonla eğitim yapıyoruz, EBA'da çalışmalar yapıyoruz. Üçüncü aşamada da telafi eğitim yapacağız. Diyelim ki bizim 2 ay boyunca okullarımız tatil oldu, ya da bir ay veya üç hafta tatil oldu. Tatil olduğu süre kadar telafi eğitim yapmayız. Telafi eğitim, tamamlayıcı bir eğitimdir. Hızlandırılmış ve televizyonla beraber, EBA ile beraber yapmaya çalıştığımız hızlandırıcı bir çalışmadır. O yüzden de yazın 2 ay boyunca okullar açık olacak, eğitim olacak yorumu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, eğitime verilen aranın uzatılma ihtimaline ilişkin de "Eğer koşullar bunu gerektirirse yani önümüzdeki bir iki hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa ya da çıkmazsa biz de elbette okulların açılması ile ilgili kararı gözden geçiririz ve halkımızla paylaşırız. Bu birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir konu" diye konuştu.

'LGS İLE İLGİLİ TARİH DEĞİŞİKLİĞİ YOK'

Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın tarihine ilişkin de "Bu bilimsel verilerle ortaya konulması gereken bir durum, o yüzden de gün gün hafta hafta ay ay Türkiye'yi ve dünyayı izliyoruz. Her hafta il milli eğitim müdürleri ile toplantılar yapıp her şehrin durumunu özel olarak görüşüyoruz. Bu ne demek? Bu Bilim Kurulunun da tavsiyesinin dikkate alınacağı, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin verilere dayalı olarak ele alınacağı, bir ortama bakıp ondan sonra bir karar vermek. Yani bu sadece bir bakanlığın ya da uzmanın kararı olmayıp Türkiye'nin kararıdır. Bu çerçevede de önümüzdeki haftalarda, günlerde her gün yaptığımız değerlendirmeyi yoğunlaştırıp Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile iletişim halinde neyi nasıl yapalımın kararını hep birlikte vereceğiz ve bunu da en erken zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Benim burada ifade etmek istediğim şey LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok, devam ediyor. Ama koşullar değiştiğinde verilere bakarak, bir zaruret, zorunluluk olursa elbette biz bu meseleyi diğer konular gibi yeniden ele alırız" diye konuştu.

'SOLUNUM CİHAZI İÇİN TESCİL SÜRECİ VAR'

Bakan Selçuk, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen solunum cihazının seri üretimine ilişkin de "Bu okulumuzda biyomedikal cihaz teknolojileri bölümü var. Yani onların zaten işi bu ve bizim mucit seviyesinde, çeşitli icatlar üzerinde kafa yoran, gerçekten buluşlar üzerinde Ar-ge çalışmaları üzerinde kafa yoran ekiplerimiz var, öğretmenlerimiz var. Üniversiteden akademisyenlerden de destek alıyoruz ve ilk müjde Hatay'dan geldi, solunum cihazı üretildi. Elbette bu şu anda akademisyenlerimizin ve öğretmenlerimizin test edip çalıştığını gördüğü kanıtladığı bir cihaz; ama bu cihazların bazı süreçleri vardır. Mesela biz bunu ihraç etmek istesek ya da biz bunu satışa sunmak istesek, seri üretime sokmak istesek bazı tescil süreçleri var. Bu konudaki müjdelerimizin devam edeceğini de buradan söylemek isterim" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:09 Kaynak: DHA

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