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Bakan selçuk, ted üniversitesi'nde '3. uluslararası öğretmen eğitimi ve akreditasyon kongresi'nde...
6 saat önce
Bakan Selçuk, TED Üniversitesi'nde '3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:31 Kaynak: DHA
Bakan Selçuk, TED Üniversitesi'nde '3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'nde konuştu
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