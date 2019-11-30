Son Dakika Haberleri: Bakan selçuk, ted üniversitesi'nde '3. uluslararası öğretmen eğitimi ve akreditasyon kongresi'nde...
Son Dakika Güncel Bakan selçuk, ted üniversitesi'nde '3. uluslararası öğretmen eğitimi ve akreditasyon kongresi'nde... - Son Dakika

Bakan selçuk, ted üniversitesi'nde '3. uluslararası öğretmen eğitimi ve akreditasyon kongresi'nde...

6 saat önce

Bakan Selçuk, TED Üniversitesi'nde '3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'nde konuştu.

Bakan Selçuk, TED Üniversitesi'nde '3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'nde konuştu

Bakan selçuk, ted üniversitesi'nde '3. uluslararası öğretmen eğitimi ve akreditasyon kongresi'nde...

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:31 Kaynak: DHA
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