Bakan Selçuk, telafi eğitimindeki öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Bakan Selçuk, telafi eğitimindeki öğrencilerle buluştu

Bakan Selçuk: "Bu dönemki eksikliği sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele alıyoruz"

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şehitkamil Gençlik Kampında telafi eğitimine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, bu dönemki eksikleri akademik eksiklik olmaktan ziyade sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele aldıklarını belirtti.

Bir dizi açılış ve programlara katılmak için Gaziantep'e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şehitkamil Gençlik Kampında telafi eğitimine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, bu dönemki eksikleri daha çok akademik eksiklik olmaktan ziyade sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele aldıklarını söyledi.

"Bu dönem ki eksikliği sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele alıyoruz"

Bakan Selçuk, bu dönemki eksikleri daha çok akademik eksiklik olmaktan ziyade sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele aldıklarını söyleyerek, "Bugün Gaziantep'te telefi eğitiminin 5 Temmuzda başlayan aşaması bu Ulusal Destekleme programının bir alt bölümüdür. Ulusal Destekleme Programı yaklaşık olarak 1,5 yıl sürecek bir çalışmadır. Önümüzdeki sene sonuna kadar sürecek. Bugün burada telafi eğitiminin yaz okulu anlamındaki bölümünü yaşıyoruz. Her bir ilimizde, her bir ilçemizde hangi faaliyetler yapılacak, hangi okulda neler var. 'Telafide bende varım' programını sitemizden herkes öğrenebilir. Hangi okullarda neler olduğunu görebilirler. Böyle yüzlerce merkezimiz var. 2 saatte bir yüzlerce öğrenci değişiyor. Burada çeşitli zeka oyunları var. Survivor oyunları var. Öğretmenlerde bu eğitimin bir parçası olarak eğlenceli faaliyetler yapıyorlar. Burada öğrencilerin gözündeki pırıltıyı gördüğümde inanın çok mutlu oldum. Bütün Türkiye'de okullarımızda bu tür faaliyetler yapılıyor olması bizi çok mutlum ediyor. Velilerimize çağrım şudur. Yaz boyunca çocukların ihtiyacı olan hangi konuda isterlerse bizim eğitimlerimiz var. Ücretsiz olarak bu eğitimlerden yararlanabilirler. İstiyoruz ki bu salgın döneminin oluşturduğu gerginlik, eve kapanma sonucunda oluşan motivasyonsuzluk böyle açık havada, dışarıda arkadaşlarla öğretmenlerle beraber yenilensin ve gerçekten duygusal ve sosyal olarak önümüzdeki yıla çok daha canlı, çok daha diri bir biçimde geçmek istiyoruz. Bu dönemki eksikleri daha çok biz akademik eksiklik olmaktan ziyade sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele alıyoruz. Akademik eksikliklerle ilgili hem geçtiğimiz haftalarda hem yıl boyunca hem de önümüzdeki yıl zaten çalışmalarımız olacak. Geçen yıl ki zor dönemi hep birlikte omuzladıkları için öğretmenlerimize teşekkür ederim" diye konuştu.