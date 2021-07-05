Üye Girişi
Bakan Selçuk, "Telafide Ben de Varım" Etkinliklerinin İlk Gününde Gaziantep'te Gençlerle Buluştu - Son Dakika

Bakan Selçuk, "Telafide Ben de Varım" Etkinliklerinin İlk Gününde Gaziantep'te Gençlerle Buluştu

05.07.2021 21:09
Bakan Selçuk,

Bir buçuk yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı'nın tatil dönemi planı "Telafide Ben de Varım"; salgın hastalık sebebiyle ortaya çıkan öğrenme açıklarını kapatmak, yine bu dönemde oluşan sosyal, duygusal kayıpları telafi etmek için kapsamlı bir çalışma olarak tüm Türkiye'de bugün başladı.

Bir buçuk yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı'nın tatil dönemi planı "Telafide Ben de Varım"; salgın hastalık sebebiyle ortaya çıkan öğrenme açıklarını kapatmak, yine bu dönemde oluşan sosyal, duygusal kayıpları telafi etmek için kapsamlı bir çalışma olarak tüm Türkiye'de bugün başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Telafide Ben de Varım" programının ilk gününde Gaziantep'te öğrencilerle buluştu. Kentte çocukların güzel bir yaz geçirmesi için yüzlerce etkinliğin planlandığı Akkent Spor Köyü, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Yüzme Havuzu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Masal Parkı ve Bilim Çadırı'nı ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. Yaz boyu sürecek dart atışı teknikleri eğitimi, akıl zeka oyunları, müzik atölyesi ritim çalışmasına katılan Selçuk, Hat Sanatları Atölyesi'nde hat sanatı ve kaligrafi ile ahşap atölyesinde oyuncak yapımı çalışmalarını izledi. Okçuluk, basketbol, voleybol, karate, yüzme, bilek güreşi, badminton, paintball gibi sporların yapıldığı alanda gençlerle buluşan Ziya Öğretmen, zaman zaman da davetleri kırmayarak çeşitli etkinliklere katıldı. Öğrencilerin güzel bir telafi dönemi geçirmesi için halat çekme yarışı, matrak oyunu, tırmanma duvarı, eğitsel etkinlikler, ip parkuru, zipline gibi farklı alternatifiler de vardı. Bilim Çadırı ziyaretinde öğrenciler Bakan Selçuk'u dev köpük balonu, bilim seti ve yapay kar çalışmalarıyla karşıladı. Selçuk, gastronominin başkenti Gaziantep'te Mutfak Sanatları Merkezinde öğrencileriyle önlüğünü giyip yemek de pişirdi. Bakan Selçuk ve öğrenciler yalnız değildi. Geçen yıl televizyonlarda yayımlanan bir yemek yarışmasında birinci olan Serhat Doğramacı ve yarışmacılardan Esra Tokelli gibi ünlü aşçılar ile birlikte yuvalama yaptılar. Gaziantep'teki etkinlikler çerçevesinde ayakkabı ve bisiklet dağıtımı da yapıldı. "Telafide Ben de Varım" Programı 31 Ağustos'a kadar sürecek "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında yürütülecek fiziksel, sosyal, duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanlarında gerçekleştirilecek eğitim faaliyeti çalışmalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanılacak. Bakanlıklar ve yerel yönetimlerle geliştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda bu yaz eğitim, okullarda bu Bakanlıklara ve belediyelere bağlı sosyal tesislerde bir şenliğe dönüşecek. Okulların kapıları yaz boyu açık kalacak. Kampanyanın içeriği telafidebendevarım. meb. gov. tr adresinden öğrenebilecek. Veli izni ve başvurusu ile 31 Ağustos'a kadar sürecek bu eğitimler, gönüllülük esasına dayalı çalışacak. Telafi programları içinde öğretmenler için de mesleki gelişim programları yer alıyor. Doğa yürüyüşü eğitiminden, halk oyunlarına kadar farklı alanlarda bu eğitimler yaz boyu devam edecek.

Bakan Selçuk, Telafide Ben de Varım Etkinliklerinin İlk Gününde Gaziantep'te Gençlerle Buluştu

Ulusal Destekleme Programı, Ziya Selçuk, Gaziantep, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakan Selçuk, 'Telafide Ben de Varım' Etkinliklerinin İlk Gününde Gaziantep'te Gençlerle Buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Max Kruse, Almanya Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosuna alındı 21:48 Max Kruse, Almanya Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosuna alındı Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak 21:37 Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak Kanal İstanbul neden tartışılıyor? İşte projeyle ilgili kafa karışıklığını gideren 5 madde 21:12 Kanal İstanbul neden tartışılıyor? İşte projeyle ilgili kafa karışıklığını gideren 5 madde
Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı 20:28 Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi 20:01 Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak 19:36 Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı 19:09 Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Metropoll'den gündeme damga vuracak 18:16 Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi         
22:00
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi         
21:40
Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak         
21:17
Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var         
21:05
Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi         
20:16
Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek         
19:47
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu         
19:27
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı         
19:01
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 22:15:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk, "Telafide Ben de Varım" Etkinliklerinin İlk Gününde Gaziantep'te Gençlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement