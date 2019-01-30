Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: Temel liselerin kapatılması sürpriz değil

Bakan Selçuk: Temel liselerin kapatılması sürpriz değil

41 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel liselerin kapanmasının sürpriz olmadığını belirterek, "İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Sürpriz yok, 4- 5 sene önce alınmış kararlar" dedi.

Bakan Selçuk: Temel liselerin kapatılması sürpriz değil, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel liselerin kapanmasının sürpriz olmadığını belirterek, "İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Sürpriz yok, 4- 5 sene önce alınmış kararlar" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:21 

Ziya Selçuk, Ekonomi
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