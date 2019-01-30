Bakan Selçuk: Temel liselerin kapatılması sürpriz değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel liselerin kapanmasının sürpriz olmadığını belirterek, "İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Sürpriz yok, 4- 5 sene önce alınmış kararlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel liselerin kapanmasının sürpriz olmadığını belirterek, "İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Sürpriz yok, 4- 5 sene önce alınmış kararlar" dedi.

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