Bakan Selçuk: Temel liselerin kapatılması sürpriz değil
41 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel liselerin kapanmasının sürpriz olmadığını belirterek, "İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Sürpriz yok, 4- 5 sene önce alınmış kararlar" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel liselerin kapanmasının sürpriz olmadığını belirterek, "İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Sürpriz yok, 4- 5 sene önce alınmış kararlar" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:21
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