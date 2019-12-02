Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Temel meselemiz istihdamı korumak olmalı"
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Temel meselemiz istihdamı korumak olmalı' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Temel meselemiz istihdamı korumak olmalı"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının açılışında konuştu. (2)

Bakan Selçuk: Temel meselemiz istihdamı korumak olmalı

Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:39 Kaynak: AA
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