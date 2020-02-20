Bakan Selçuk teşekkür mesajlarına yanıt verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk teşekkür mesajlarına yanıt verdi - Son Dakika

Bakan Selçuk teşekkür mesajlarına yanıt verdi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili teşekkür mesajlarına twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Bakan Selçuk teşekkür mesajlarına yanıt verdi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili teşekkür mesajlarına twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 yılında 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili açıklama yapmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen sosyal medya gündeminde üst sıralarda yer almaya başladı. Öğretmen adaylarının, twitter üzerinden teşekkür mesajlarına ise Bakan Selçuk, "#tesekkürlerziyahocam diyen gençler; umarım bugün duyduğunuz heyecanı meslek hayatınız boyunca duymak ve korumak için çabalarsınız. Bizim için asıl teşekkür çocukların ve öğretmenin gözündeki ışıktır" diye cevap verdi.

(iha)

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
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