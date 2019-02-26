Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, TOBB ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünün İmza Törenine Katıldı -2

Bakan Selçuk, TOBB ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünün İmza Törenine Katıldı -2

1 saat önce

Bakan Selçuk, TOBB ile mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza törenine katıldı -2(Tür: Ankara)

Bakan Selçuk, TOBB ile mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza törenine katıldı -2

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:18 Kaynak: DHA

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