Bakan Selçuk, TOBB ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünün İmza Törenine Katıldı -2
1 saat önce
Bakan Selçuk, TOBB ile mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza törenine katıldı -2(Tür: Ankara)
Bakan Selçuk
, TOBB ile mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza törenine katıldı -2
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:18 Kaynak: DHA
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