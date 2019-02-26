Bakan Selçuk, TOBB ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünün İmza Törenine Katıldı -1
46 dakika önce
Bakan Selçuk, TOBB ile mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza törenine katıldı -1(Tür: Ankara)
Bakan Selçuk, TOBB ile mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza törenine katıldı -1
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:24 Kaynak: DHA
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