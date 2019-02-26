Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, TOBB ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünün İmza Törenine Katıldı -1

Bakan Selçuk, TOBB ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünün İmza Törenine Katıldı -1

46 dakika önce

Bakan Selçuk, TOBB ile mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza törenine katıldı -1(Tür: Ankara)

Bakan Selçuk, TOBB ile mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza törenine katıldı -1

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:24 Kaynak: DHA

Ankara, Ziya Selçuk, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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