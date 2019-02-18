Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk Tokat'ta Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Bakan Selçuk Tokat'ta Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

13 dakika önce

Bakan Selçuk Tokat'ta esnaf ve vatandaşlarla buluştuTOKAT - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tokat'ta tarihi mekanları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Selçuk Tokat'ta esnaf ve vatandaşlarla buluştu

TOKAT - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tokat'ta tarihi mekanları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Tokat'a bir dizi açılış ve temasta bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen programda eğitimcilerle buluştu. Basına kapalı düzenlenen program sonrasında Bakan Selçuk, Tokat'ta tarihi mekanlarını gezdi. Taşhan'da esnafları ziyaret eden Bakan Selçuk'a halka tatlı ikramı yapıldı. Beraberindeki heyetle birlikte Taşjhan'da esnafları ziyaret eden Bakan Selçuk, vatandaşlarla sohbet ederek çay içti. Taşhan'dan sonra Tarihi Latifoğlu Konağını gezen Bakan Selçuk, oradan da yaya olarak Mevlevihane'ye geçti. Yolda vatandaşlar ve esnafla tokalaşarak sohbet eden Bakan Selçuk, saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. İslami eser olarak Türkiye'nin ve dünyanın en önemli ahşap Mevlevihanesi'ni gezen Bakan Selçuk, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi mekanla ilgili bilgi aldı. Bakan Selçuk'a, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:12 Kaynak: İHA

Tokat, Ziya Selçuk, Politika
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