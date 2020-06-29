Bakan Selçuk, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden ilköğretim öğrencileri ve TRT-EBA...
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden ilköğretim öğrencileri ve TRT-EBA TV üzerinden lise öğrencilerine seslendi -2.
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden ilköğretim öğrencileri ve TRT-EBA TV üzerinden lise öğrencilerine seslendi -2
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:10 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden ilköğretim öğrencileri ve TRT-EBA... - Son Dakika
Son Dakika 19:16 Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:00 ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:52 Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor 16:13 ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı 15:17 Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var? 14:34 Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı çıkardı 13:23 Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası 13:00 Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş 12:57 Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti 12:08 Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:22 Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu