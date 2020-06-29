Bakan Selçuk, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden ilköğretim öğrencileri ve TRT-EBA... - Son Dakika

Bakan Selçuk , TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden ilköğretim öğrencileri ve TRT-EBA TV üzerinden lise öğrencilerine seslendi -1

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"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu