Bakan Selçuk: Tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz - Son Dakika

Bakan Selçuk: Tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz

MİLLİ Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Çocuklarımızı okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız. Önümüzdeki 3 hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz.

Bakan Selçuk: Tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Çocuklarımızı okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız. Önümüzdeki 3 hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıklarını tamamladı. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesinde Bakanlığın merkez ve saha koordinasyonu, anlık bilgilendirmelerle sağlandı ve tüm birimler koordineli bir şekilde çalıştı. Sürecin başından itibaren merkezde ve sahada, çalışmaları bizzat koordine eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığı gibi gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının da il müdürlükleri tarafından karşılandığını, ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulmasının sağlandığını kaydetti. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızı okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık. Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı. Ayrıca, tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca, randevu vermek suretiyle okul ziyaretleri planlanarak velilerin okullardaki hazırlıklar ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı" dedi.Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının da hazır olduğunu ifade etti. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak. Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler alınacak. Sistem, olası bir risk durumunda öğrencinin sınıfındaki, hatta okul servisinde birlikte seyahat ettiği diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak tedbir alınmasını sağlayacak.


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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz - Son Dakika

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