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Bakan Selçuk: "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama...
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:04 Kaynak: AA
Bakan Selçuk: "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı."
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