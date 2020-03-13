Bakan Selçuk: "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama...

6 saat önce

Bakan Selçuk: "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı.

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı."

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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