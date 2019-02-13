Bakan Selçuk: Tunceli'nin Başarı Hikayesi, Türkiye İçin Büyük Örnek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tunceli'deki değişimin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Buranın kalkınma projesi ve ortaya koyduğu başarı hikayesi, aslında Türkiye için de büyük bir örnek.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tunceli'deki değişimin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Buranın kalkınma projesi ve ortaya koyduğu başarı hikayesi, aslında Türkiye için de büyük bir örnek. Buradaki örnek çalışmaların dalga dalga bütün yurda yayılması ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin tüm vatandaşların belirli bir aidiyet içerisinde burada yaşaması, büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.



Tunceli'ye bu sabah gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İl Jandarma Komutanlığı pistinde Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Sinan Şen tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, kentte son yılların en başarılı terörle mücadele operasyonlarını gerçekleştirilen jandarma ve polis özel harekat memurlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Daha sonra valiliği ziyaret eden Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp, Vali Tuncay Sonel'den kente ilişkin bilgi aldı.



'ÖRNEK ÇALIŞMALARIN YAYILMASI MUTLULUK KAYNAĞI'



Valilikte kentin eğitim sorunlarıyla ilgili yetkililerle toplantı yapan Bakan Selçuk, Tunceli'deki değişim ve eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımlarla mutlu olduklarını belirtip, şunları söyledi:



"Tunceli'nin eğitim alanında bu seviyeye gelmesine katkı sağlayan ve değer katan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tunceli'de bulunuyor olmak büyük bir memnuniyet. Buradan çok güzel haberlerle Ankara'ya döneceğiz. Buranın kalkınma projesi ve ortaya koyduğu başarı hikayesi, aslında Türkiye için de büyük bir örnek. Buradaki örnek çalışmaların dalga dalga bütün yurda yayılması ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin tüm vatandaşların belirli bir aidiyet içerisinde burada yaşaması büyük bir mutluluk kaynağı. Bu görüş alışverişi ve değerlendirme faaliyetlerinin sonunda Tunceli'deki eğitim kalitesinin daha da yükselmesi için neler yapılabileceğinin hususunu da değerlendirme fırsatı bulmuş olacağız. Tunceli'nin eğitimsel kalitesi, çok eskiden beri bilinen bir gerçek. Tunceli'de yapılan eğitim faaliyetlerinin daha da yükselmesi, sadece Türkiye'de bir değerlendirme sırası değil de uluslararası kalitede de bir yere gelmesi için yeni hedeflere ihtiyacımız var. Biz Tunceli'nin eğitim- öğretimdeki başarılarından mutluluk duyuyoruz. Bunu daha da ileri taşımak ve uluslararası araştırma ve sınavlarda Tunceli'nin çok özel bir yere sahip olması için de ayrıca yani tedbirler aldık."



Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından Atatürk Mahallesi'nde bulunan Elif Güntaş İlkokulu'na geçti. Burada öğrenci ve öğretmenlerle buluşan Selçuk, sınıfları gezip, sohbet ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Okuldan ayrıldığı sırada sergilenen davul şovunu da ilgiyle izleyen Selçuk, müzisyene bahşiş verdi. Beraberindekilerle Millet Bahçesi'ne geçen Bakan Selçuk, çeşitli yarışmalarda derece elde eden başarılı sporculara malzeme hediye etti. Buradan da Millet Kıraathanesi'ne geçen Selçuk, gençlerle bir araya geldi. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı gezen Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Çok uzun yıllar önce buraya geldiğimde hatırladığım şeylerle bugünkü Tunceli bir değil. Bu salonun enerjisi, sokakların durumu, şehirleşme ve tüm atılımlar beni ziyadesi ile mutlu etti. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle sohbet etme imkanımız oldu. Okul ziyaretlerimiz oldu. Gördüğüm tüm hususlar, Tunceli'nin el birliği ile büyük bir emekle çok büyük noktalara getirildiğini, bir başarı hikayesi oluşturulduğunu gösteriyor. Burada bulunuyor olmanızdan dolayı çok teşekkür ederim" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, buradaki ziyaretin ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle basına kapalı toplantıda buluşup, kentten ayrıldı.



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