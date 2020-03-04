Bakan Selçuk: "Türkçede 4 beceri testinin pilotlama çalışması bitti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Türkçede 4 beceri testinin pilotlama çalışması bitti' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Türkçede 4 beceri testinin pilotlama çalışması bitti"

6 saat önce

-"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler...

-"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül törenine katıldı. (2)

Bakan Selçuk: Türkçede 4 beceri testinin pilotlama çalışması bitti

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:43 Kaynak: AA
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