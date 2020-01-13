Bakan Selçuk: "Türkiye artık eğitim sistemini dünya standartlarında yazılım altyapısı ve dijital... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Türkiye artık eğitim sistemini dünya standartlarında yazılım altyapısı ve dijital... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Türkiye artık eğitim sistemini dünya standartlarında yazılım altyapısı ve dijital...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüdeki konuşması Bakan Selçuk'un E - Denklik belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgelerini vermesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "E - Denklik Modülü" tanıtım toplantısına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüdeki konuşması

Bakan Selçuk'un E - Denklik belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgelerini vermesi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "E - Denklik Modülü" tanıtım toplantısına katıldı. (2)

Bakan Selçuk: Türkiye artık eğitim sistemini dünya standartlarında yazılım altyapısı ve dijital...

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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