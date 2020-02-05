Bakan Selçuk: Türkiye, asgari ücretin satın alma gücüne göre birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bakan Selçuk: Türkiye, asgari ücretin satın alma gücüne göre birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı - Son Dakika Dünya

Bakan Selçuk: Türkiye, asgari ücretin satın alma gücüne göre birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin satın alma gücüne göre Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu söyledi

Bakan Selçuk: Türkiye, asgari ücretin satın alma gücüne göre birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin satın alma gücüne göre Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu söyledi.


Bakan Selçuk, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2020 yılının ilk yarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:09 
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