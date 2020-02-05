Bakan Selçuk: Türkiye, asgari ücretin satın alma gücüne göre birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin satın alma gücüne göre Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu söyledi.



Bakan Selçuk, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2020 yılının ilk yarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.