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Bakan Selçuk: "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen...
9 dakika önce
Anadolu Ajansı Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:27 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı Editör Masası
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor."
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