Anadolu Ajansı Editör Masası

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor."