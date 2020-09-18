Bakan Selçuk: "Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep... - Son Dakika

Bakan Selçuk: " Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye"

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.