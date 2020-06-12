Bakan Selçuk: "Türkiye'nin ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci yaşıyoruz" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Türkiye'nin ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci yaşıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci hep beraber yaşıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci hep beraber yaşıyoruz" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Valiliği, Belediyeler ve Hayırseverler Okulu Yapım İşbirliği Protokol İmza Töreni'ne katılmak üzere geldiği Kayseri'de, Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 208 konutun kura çekim törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, "Bugün hava kötü gelmeyin dediler ama havanın kötüsü olmaz, rahmet rahmettir. Böyle bir günde 208 ailenin sevinci ile buluşmanın mutluluğu içinde buraya koşa koşa geldik. Okullarımızı açacağız, protokoller imzalayacağız. Bunlar için geldik ve böyle bir marka şehirde, marka isimlerle bir arada bulunmak bize ancak şeref verir. Burası başarı hikayeleri ile dolu bir şehir ve şu şehre geldiğimde emin olun o kadar rahat hissediyorum ki kendimi, bu kadar imkanın olması, bu kadar yardımlaşmanın olması, saygının ve sevginin olması bizim hep özlediğimiz ve arzu ettiğimiz bir durum. O yüzden sizlerle böyle güzel bir mekanda, böyle güzel bir projeyi paylaşıyor olmak ayrı bir sevinç. Başkanım az önce bir okulla alakalı olarak, bizim otopark ve yeşil alan ihtiyacımız var dedi. Milli Eğitim Bakanlığı bize böyle bir destek sağlar mı dedi. Allah'ın izni ile sağladık gitti. Melikgazi'nin ve Kayseri'nin faydasını sizler benden daha iyi bileceksiniz. Buranın çıkarı ne ise, buranın halkı için güzel ve faydalı olan ne ise bizim davamız bu faydaya hizmet etmektir. Bu sebeple ne gerekiyorsa el birliği ile beraberce yaparız, hiçbir problem de çıkmaz. Bugün burada hepinizin güzel bir müjdeyi paylaşması, bu kadar güzel binalarda bu kadar büyük bir eserin ortaya koyulmuş olması bizlere ayrı bir sevinç veriyor ve böyle güzel rahmetli bir günde, bu hatırayı sizinle ortak olarak paylaşmak ayrı bir mutluluk vesilesi. Hepinizi ayrı ayrı sevgi ve saygı ile selamlıyorum ve burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Biz sadece teşekkür ederiz insanlarımıza ve sizlerin sayesinde bu güzel eserleri de biz görüyoruz ve Ankara'da sizlerle övünüyoruz. Ne güzel eserler ortaya çıktı diye sizlerle gurur duyuyoruz. Allah'ın izni ile daha çok yapılacak, daha fazlası hayata geçecek" ifadelerini kullandı.


"Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci hep beraber yaşıyoruz"


Bakan Selçuk, daha sonra Hunat Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kayseri Valiliği, Belediyeler ve Hayırseverler Okulu Yapım İşbirliği Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, "Burada Kayseri gibi marka olan şehirde marka isimlerle beraberiz ve Kayseri'nin hayırseverliği dillere destan. Bunu hepimiz biliyoruz ve Kayseri ile gurur duyuyoruz. Sizler hayırseverler olarak Kayseri'nin imkanlarını her türkü fırsatta öne çıkarıp okullar kurup, camiler yapıp birçok hayır tesisini hayata geçiriyorsunuz. Bizde Milli Eğitim Bakanlığı olarak sizin 10 adım geldiğiniz yerde 5 adım gitmez miyiz, tabi ki gideriz. Merak etmeyiniz. Buranın ne işi varsa bizim işimizdir. Biz size güvendiğimiz gibi kendimize de güveniyoruz. Daha önemlisi Cumhurbaşkanımızın liderliğine güveniyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Bunun içi her sektörde gayret sarf ediyoruz. İnşallah hep beraber sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlerde ok daha değişik yeni projelerde beraber olacağız, birlikte olacağız. Burada eğitimin öneminden bahsetmek, Türkiye'nin geleceğinden bahsetmek bence hiç lüzumu olmayan bir muhtevadır. Çünkü Kayseri zaten eğitimin önemini içselleştirmiş bir şehirdir ve eğitime yaptığı yatırımlarla da Türkiye'nin övünç vesilesi haline gelmiş bir şehirdir. Bizde Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte okullarımızın ihtiyaçları, yeni okul ihtiyaçları, öğretmen ihtiyacı, çocuklarımızın eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamak noktasında elimizden gelenin fazlasını yapmanın sözünü burada veriyoruz" diye konuştu.


Programlara Bakan Selçuk'un yanı sıra, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy, İsmail Özdemir, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci katıldı. - KAYSERİ

Ziya Selçuk, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 07:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Türkiye'nin ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci yaşıyoruz' - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı         
00:59
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı         
00:26
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı         
00:19
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur         
00:12
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu         
00:09
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi         
00:01
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim         
00:01
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı         
23:54
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi         
23:50
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir         
23:50
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti         
23:44
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu         
23:35
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor         
23:33
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu         
23:19
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi         
23:14
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar         
23:09
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor         
22:41
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi         
22:35
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu         
22:31
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu         
22:14
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim! Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!         
22:05
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
22:03
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor         
22:01
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak         
22:00
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı         
21:42
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı         
21:30
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi         
21:30
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu         
21:25
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı         
21:09
Hazal Kaya'dan Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez         
21:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 02:22:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk: "Türkiye'nin ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci yaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]